РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Житель подмосковного Подольска пожаловался на открытый смотровой колодец на Вокзальной площади, в который водители автобусов сбрасывают мусор, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель горокруга написал на портал жалобу на открытый смотровой колодец на Вокзальной площади. Он отметил, что на территории автостанции на пешеходной дорожке между автобусами находится открытый колодец. В вечернее время жители могут получить травму. Помимо этого, водители автобусов сбрасывают туда мусор, из-за чего от него исходит очень неприятный запах.

«В летний период текущего года подрядной организацией будут выполнены работы по приведению указанного смотрового колодца в нормативное состояние», – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципалитета Алексей Бекетов.

Работы по приведению данного колодца в нормативное состояние уже проводились ранее. В частности, его закрывали соответствующим люком.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.