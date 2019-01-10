РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Участковые уполномоченные полиции по городском округу Люберцы отчитаются перед населением 12 и 19 января, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Люберецкое» 12 и 19 января выступят с отчетом о проделанной работе перед жителями городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский, где расскажут об обстановке на вверенных участках, итогах профилактических мероприятий, проведенных во втором полугодии 2018 года, а также проинформируют о результатах участия самих жителей, общественных организаций и объединений в охране общественного порядка», – отмечается в сообщении.

Так, 12 января в 10:00 участковые первого отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в Люберецком ДК по адресу: Октябрьский проспект, дом №200. В 12:00 участковые уполномоченные второго отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» представят отчет в «ЛГЖТ», расположенном по адресу: Октябрьский проспект, дом №123; в опорном пункте полиции адресу: улица Смирновская, дом №1; в здании ОАО «ЛУК» по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом № 9.

«Двенадцатого января в 10:00 участковые уполномоченные Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в здании школы №14 по адресу: поселок Томилино, улица Гоголя, дом №2, в здании школы №54 по адресу: поселок Октябрьский, улица Школьная, дом №2», – добавляется в материале.

Помимо этого, 12 января в 10:00 участковые уполномоченные Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в КДЦ «Союз» по адресу: улица Шоссейная, дом №2. Также в 10:00 уполномоченные Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в клубе «Надежда» по адресу: микрорайон Ковровый, дом №12.

«Двенадцатого января в 10:00 участковые Дзержинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в Молодежном центре «Лидер» по адресу: улица Лермонтова, дом №42», – добавляется в сообщении.

А 19 января в 10:00 участковые Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в здании по адресу: Люберцы, улица Гагарина, дом №19.