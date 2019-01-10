РИАМО - 10 янв. На севере столицы на Ленинградском шоссе неизвестный угнал внедорожник Toyota Land Cruiser более чем за 5,5 миллионов рублей, подозреваемый разыскивается, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило от владельца авто – гражданина 1985 года, заместителя начальника юридического отдела одной из фирм. Преступление произошло по адресу: Ленинградское шоссе, дом 50.

«Установлено, что в период с 30 декабря до 23:50 8 января неизвестный по указанному адресу совершил кражу принадлежащего пострадавшему автомобиля Toyota Land Cruiser 200, затем скрылся», – сообщил собеседник агентства.

Материальный ущерб составил свыше 5,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».