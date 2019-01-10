РИАМО - 10 янв. Обвал грунта с последующим затоплением Тушинского тоннеля на северо-западе Москвы обошелся без пострадавших, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Пострадавших не было, поэтому сейчас речь идет только о том, чтобы как можно быстрее устранить аварию и запустить движение», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что работы в Тушинском тоннеле планируют завершить к утру пятницы. Движение транспорта в районе тоннеля сейчас приостановлено.
По его словам, на месте работают все аварийные службы города. Для ликвидации последствий подтопления был создан оперативный штаб.
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