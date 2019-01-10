РИАМО - 10 янв. Обвал грунта с последующим затоплением Тушинского тоннеля на северо-западе Москвы обошелся без пострадавших, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пострадавших не было, поэтому сейчас речь идет только о том, чтобы как можно быстрее устранить аварию и запустить движение», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что работы в Тушинском тоннеле планируют завершить к утру пятницы. Движение транспорта в районе тоннеля сейчас приостановлено.

«К сожалению, стенка канала имени Москвы дала протечку, и соответственно, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Пришлось приостановить движение. Авария достаточно серьезная. Сейчас идет сброс воды в соответствующем шлюзе. После этого будет укреплена стенка и выкачана вода из самого тоннеля. После этого он будет открыт для автомобилей. Надеюсь, что до завтрашнего утра все аварийные работы будут проведены», — отметил Собянин.

По его словам, на месте работают все аварийные службы города. Для ликвидации последствий подтопления был создан оперативный штаб.