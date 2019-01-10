РИАМО - 10 янв. Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Фабрика РТТ» получила разрешение министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию производственного комплекса по сборке линейных ускорителей для терапии онкозаболеваний, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Сегодня на новом предприятии завершается оформление разрешительной документации и установка оборудования, полномасштабный выпуск продукции начнется со второго квартала 2019 года.

«Фабрика РТТ» реализует социально значимый проект по локализации на территории РФ технологии компании Varian Medical Systems – американского производителя медоборудования и программного обеспечения для борьбы с раком и другими заболеваниями с использованием лучевой терапии. Линейные ускорители генерируют фотонные и электронные пучки различных энергий, которые с разных сторон направляются на один и тот же участок организма, пораженный онкологией, не затрагивая при этом здоровые органы и ткани», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, в точке пересечения пучков раковые клетки подвергаются мощному разрушительному воздействию, и сразу гибнут или же, ослабнув, уничтожаются иммунной системой пациента.

«Площадь нового завода на территории ОЭЗ «Дубна» по сборке линейных ускорителей превышает 2,3 тысячи квадратных метров. Уникальное высокотехнологичное предприятие такого уровня будет первым в России. Предприятие возведено за счет средств инвестора», – подчеркивается в материале.

По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, в проект вложено свыше 700 миллионов рублей, общий объем инвестиций составит порядка 900 миллионов рублей.

«Очень важно, что продукция конкурентноспособна, а ее выпуск на подмосковной территории экономически гораздо выгоднее, чем в США. С выходом предприятия на полную мощность зависимость России от импорта аналогичного оборудования будет снижена на 50%», – заключил Хромов.