РИАМО - 10 янв. На западе столицы на Ломоносовском проспекте злоумышленник прокрался в квартиру, подобрав ключи к двери, и вынес деньги и украшения на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о краже поступило от гражданина 1989 года рождения, похищенное принадлежало ему и его жене. Преступление произошло по адресу: Ломоносовский проспект, дом 29.

«Установлено, что в период с 18:00 30 декабря до 19:45 8 января неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, откуда совершил кражу 20 тысяч долларов США, 5 тысяч евро, ювелирных украшений, двух (мужских и женских) наручных часов, принадлежащих потерпевшему и его жене, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил свыше 5,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».