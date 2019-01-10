РИАМО - 10 янв. Каждая вторая закупка проведена заказчиками Москвы с использованием типовой документации в 2018 году, целевой показатель по стандартизации 60% всех городских закупок будет достигнут в первом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Восемнадцать тысяч закупок с использованием типовой документации на общую сумму более 150 миллиардов рублей провели заказчики Москвы в 2018 году. Лотовая документация для 50% закупок столицы формируется автоматически в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ). Целевой показатель в 60% от общего объема закупок Москвы будет достигнут в первом квартале 2019 года», – сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

Стандартизированный подход позволяет избегать вариативности трактовок закупаемых товаров, работ и услуг, соответственно, направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

«Семь новых комплектов типовых документов утверждены в конце 2018 года. В их числе одни из самых востребованных и социально значимых видов работ – оснащение плоскостных парковок, выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также работы по замене эскалаторных комплексов», – дополнил Ефимов.

Он уточнил, что каждый новый стандартизированный предмет закупки позволяет максимально точно добиваться поставленных целей по исполнению контракта и уходить от вариативности как со стороны поставщика, так и со стороны заказчика.

«Стандартизация закупок становится основным приоритетом развития контрактной системы», – полагает руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, комплект документации формируется в электронном виде автоматически. 166 предметов закупок сегодня в столице закупается именно по типовой документации.

«Положительные эффекты уже видны: среднее количество участников закупочных процедур в столице за последние пять лет выросло с 2,8 до 6 участников, за это же время сократилась доля закупок с единственным участником с 34 до 11%. Благодаря стандартизированным правилам закупочного процесса, растет ответственность бизнеса и его желание участвовать именно в таких процедурах. Отсюда – приток новых игроков на рынок закупок», – подчеркнул Дегтев.

Он обратил внимание, что использование стандартизированной документации создает необходимые условия для равного доступа на рынок закупок всех добросовестных предпринимателей.