РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Три официальных места для крещенских купаний определили в городском округе Люберцы в 2019 году, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Восемнадцатого января в 21:00 в Люберцах на трех водоемах, которые официально определили власти, начнутся крещенские купания. Жители смогут совершить обряд в Наташинском пруду, Большом Кореневском карьере, Малаховском озере. Купания будут проходить до последнего желающего окунуться», – сказал глава муниципалитета.

Он подчеркнул, что места для купания оборудуют настилами из сена, сходнями, лестницами, палатками для обогрева, освещением. Жители смогут выпить горячий чай с печеньем, пряниками, сушками.

«На месте будут дежурить сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, МЧС, полиция, медики, дружинники, казаки. Люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, к проведению мероприятий не допускаются. Дети смогут купаться только в присутствии родителей», – дополнил Ружицкий.