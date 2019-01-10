РИАМО - 10 янв. В Московской области в 2019 году планируют сократить время ожидание записи к терапевту и педиатру, а также обеспечить более доступное получение лекарств, сообщил начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Подмосковья Валерий Ступак.

В Щелкове в четверг состоялось выездное заседание комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики на тему «Реализация государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на территории управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 1.

«Ключевые приоритеты, которые определены на 2019 год исходят из государственной политики развития первичной медико-санитарной помощи. Сегодня не хватает стандарта сервисов в медицинских организациях, которые работают в программе государственной гарантии. Не хватает, порой, качества оказания медицинской помощи. Сегодня работа над этими параметрами должна привести к тому, чтобы мы сократили очереди в ожидание записи к терапевту и педиатру», – заявил Ступак.

Он отметил, что в этом году стоит задача достичь 99-процентного показателя в получение лекарств пациентом день в день, а индивидуальное обеспечение сократить с 14 до 7 дней.

«Единая диспетчерская служба должна у нас заработать. Мы ожидаем в полном объеме сокращения приемов вызовов, чтобы было не менее полутора минут. Бригады чтобы доезжали до пациента до 20 минут», – добавил Ступак.

По его словам, в этом году на приобретение современного оборудования в медицинские учреждения региона выделено 7,1 миллиарда рублей, а на ремонт – 7,2 миллиарда рублей.