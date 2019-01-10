РИАМО - 10 янв. Предприятие из городского округа Серебряные Пруды попало в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа исполнения контрактных работ на гидротехнических сооружениях, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение о внесении сведений в отношении ООО «Центр кадастровых и геодезических услуг Московской области» в реестр недобросовестных поставщиков.

«Ранее в управление поступило обращение администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Центр кадастровых и геодезических услуг Московской области» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по определению исполнителя по изготовлению технических планов на бесхозяйные гидротехнические сооружения (плотины), расположенные на территории городского округа Серебряные Пруды», – отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Центр кадастровых и геодезических услуг Московской области» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

«Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – добавляется в материале.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Центр кадастровых и геодезических услуг Московской области» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.