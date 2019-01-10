РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 янв. Крещенские мероприятия в Королеве пройдут на территории восьми объектов в ночь с 18 на 19 января, в том числе на пруду гостиницы-ресторана «Дворянское гнездо» оборудуют бесплатную купель, сообщил «РИАМО в Королеве» директор муниципального казенного учреждения «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев

«Крещенские мероприятия пройдут в ночь с 18 на 19 января. Службы будут проходить на территории восьми объектов Крое того, поступила заявка от «Дворянского гнезда» с просьбой организовать купель на их частной территории. Здесь на пруду будет вырезана купель, организован сход, трап, а также пять теплых беседок для переодевания и согрева после принятия процедур, с разделением на мужские и женские помещения, и одна беседка для приема пищи», – сказал Потатуев.

Он подчеркнул, что в целях обеспечения безопасности на объектах разместят наряд полиции из двух человек, наряд МЧС и карету скорой помощи.

Все мероприятия будут проходить примерно с 23:00 18 января до 02:00 19 января.

«По данным прошлых лет, окунуться в купели в Королеве приходит порядка 250 человек. Сам ритуал бесплатный, в отдельной беседке с кухней можно будет приобрести порцию борща с пампушками и глинтвейн по цене около 500 рублей», – заключил собеседник агентства.