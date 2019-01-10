РИАМО - 10 янв. Количество автомобилистов, выбирающих скоростную трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» для поездок в первые дни января, продолжает увеличиваться, говорится в сообщении пресс-службы компании «Автодор».

«За восемь дней (1 – 8 января – ред.) через первый пункт взимания платы (на 20-м километре) по направлению из столицы проехало 74622 автомобиля, в Москву – 92193», – отмечается в сообщении.

Наиболее плотным поток автомобилей из Москвы был 3 января, в тот день зафиксировано 11004 проезда.

«А обратный трафик был наиболее напряженным в последний праздничный день – 8 января, когда в сторону Москвы с М-11 проехало 16644 единицы транспорта», – дополняется в материале.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года прирост количества автомобилей на этом участке составил 12,7%, а в сравнении с праздничными днями января 2016-го года трафик почти удвоился.