РИАМО - 10 янв. Столичным водителям необходимо быть предельно внимательными при движении в районе перекрытого из-за затопления Тушинского тоннеля, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС», - отмечается в материале.

Утром в четверг на северо-западе Москвы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП перекрыто.

На месте происшествия работает оперативный штаб, в том числе специалисты МЧС, «Канала имени Москвы», «Гормоста», ГИБДД.

Ранее была подготовлена временная схема движения по Волоколамскому шоссе в область: машины проследуют по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак», далее по своей полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено.