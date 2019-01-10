РИАМО - 10 янв. В один из мини-маркетов на Цветном бульваре в центре столицы ворвались мужчина и женщина, угрожая сотруднику предметом похожим на нож, они похитили товар за 2,9 тысячи рублей и скрылись, подозреваемые задержаны, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбое поступило от администратора мини-маркета, преступление произошло по адресу: Цветной бульвар, дом 25, строение 1.

«Установлено, что 9 января в 1:20 в помещении магазина по указанному адресу работниками магазина были замечены двое неизвестных (мужчина и женщина), которые совершили кражу товара, угрожали предметом похожим на пистолет работнику магазина, с похищенным скрылись», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 2,9 тысячи рублей.

«Девятого января 10:00 по адресу: улица Садовая-Каретная, дом 20, строение 3 <…> задержаны граждане 1996 и 1991 годов рождения, которые изобличены в совершении данного преступления», – уточнил собеседник.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».