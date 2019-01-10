РИАМО - 10 янв. Управляющие компании из Балашихи и Воскресенска осушили подвалы многоквартирных домов по предписанию Госжилинспекции региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Государственные жилищные инспекторы Московской области провели внеплановые выездные проверки состояния общего имущества многоквартирных жилых домов №106 по улице Рабочая в Воскресенске и №9 по улице Парковая в Балашихе после обращения жителей. Проверка состояния МКД показала, что в подвальных помещениях вышеуказанных домов имеются следы подтоплений.

«Тем самым управляющие компании нарушили правила содержания и технической эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме. Государственные жилищные инспекторы предписали АО «УК «ДомСервис» из Воскресенска и ООО «КВАНТ-7» из Балашихи устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки», – прокомментировал ситуацию руководитель областного надзорного ведомства Вадим Соков.

Главный инженер ООО «КВАНТ-7» из Балашихи получил постановление об административном правонарушении по части 4 статьи 9.16 КоАП РФ, в соответствии с которым на него возложено наказание в виде штрафа на сумму 5 тысяч рублей.

В отношении начальника отдела по контролю за техническим содержанием жилфонда и работе с населением АО «УК «ДомСервис» из Воскресенска возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. На данный момент дело находится на рассмотрении в суде.

«В ходе контрольной проверки исполнения предписания было установлено, что все нарушения устранены в установленные сроки. Причины сырости ликвидированы, подвальное помещение осушено, канализационные трубы приведены в нормативное состояние», – отметил Соков.