РИАМО – 10 янв. В 2018 году Госжилинспекция Подмосковья по результатам 33 плановых проверок выявила 315 нарушений и выдала 245 предписаний на их устранение, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, в 2017 году по результатам 29 плановых проверок муниципалитетов было выявлено 410 нарушений.

«Это можно считать свидетельством более серьезного отношения администраций к соблюдению жилищного законодательства», – отметил Соков.

Он уточнил, что наибольшее количество нарушений – 66 – выявлено при организации муниципального жилищного контроля.

«Органы местного самоуправления не принимали планы проверок, не проводили проверки нанимателей муниципального жилья, либо, наоборот, превышали полномочия, проверяя лицензированные управляющие организации. Также 56 нарушений выявлено в ведении учета нуждающихся в муниципальном жилье граждан», – добавил Соков.

По его мнению, подобным нарушениям способствует ненадлежащее ведение учетных дел, отсутствие специальных Книг (регистрации заявлений о постановке на учет, а также собственно учета очередников и внеочередников), несвоевременное размещение необходимой информации на официальных сайтах.

«У муниципалитетов также было выявлено 47 нарушений требований законодательства об энергоэффективности. Администрации в отведенный срок не оборудовали муниципальные квартиры приборами учета газа, горячей и холодной воды», – подчеркнул руководитель Госжилинспекции.

Порядка 30 нарушений органы местного самоуправления допустили при признании аварийности жилья. В межведомственные комиссии не включались необходимые специалисты (представители Госжилинспекции, Роспотребнадзора, Росреестра), добавил Соков.

«Еще 26 нарушений выявлено при исполнении полномочий ОМСУ в организации капитальных ремонтов. Чаще всего инспекторы выявляли дома, для которых не были рассчитаны критерии очередности проведения капремонта. Также в ходе проверок обнаружены МКД, не включенные в программу капитального ремонта. Были и обратные случаи – в программе оказывались дома, которые не должны в ней присутствовать. Это МКД блокированной застройки, двухквартирные, аварийные и с одним собственником», – заявил он.

Соков отметил высокое качество и оперативность исполнения предписаний Госжилинспекции органами местного самоуправления в 2018 году.

«Все предписания досрочно исполнили администрации Протвина и Павловского Посада. Более двух третей - Звездный городок, Истра и Шаховская. Более половины – Куровское и Власиха», – заключил глава Госжилинспекции региона.