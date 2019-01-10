РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска оштрафовали четырех водителей на 3 тысячи рублей каждого за нарушение правил перевозки детей, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 10 января 2019 года возле одного из детских садов проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», в ходе которого выявлено четверо водителей, нарушивших требования статьи 12.23 КоАП РФ. Вопреки закону водители перевозили в автомобилях детей в возрасте до семи лет без детских удерживающих устройств, что абсолютно недопустимо», - говорится в сообщении.

Штраф по данной статье административного кодекса составляет 3 тысячи рублей.