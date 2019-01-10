РИАМО - 10 янв. В Москве подготовили временную схему движения по Волоколамскому шоссе в область, по направлению в центр движение приостановлено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«В область по Волоколамскому шоссе движение будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак». Далее по своей полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено», - говорится в сообщении.

Утром в четверг на северо-западе Москвы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП перекрыто.

На месте происшествия работает оперативный штаб, в том числе специалисты МЧС, «Канала имени Москвы», «Гормоста», ГИБДД.