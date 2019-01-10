РИАМО - 10 янв. В течение часа планируется восстановить движение в районе Тушинского тоннеля после затопления, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
«В течение часа будет организовано движение по временной схеме в районе Тушинского тоннеля», – говорится в сообщении.
В четверг утром на северо-западе Москвы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП перекрыто. Работу светофоров регулируют в ручном режиме для разгрузки дорог после закрытия движения по затопленному Тушинскому тоннелю.
На месте происшествия работает оперативный штаб, в том числе специалисты МЧС, «Канала имени Москвы», «Гормоста», ГИБДД.
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