РИАМО - 10 янв. В течение часа планируется восстановить движение в районе Тушинского тоннеля после затопления, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«В течение часа будет организовано движение по временной схеме в районе Тушинского тоннеля», – говорится в сообщении.

В четверг утром на северо-западе Москвы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП перекрыто. Работу светофоров регулируют в ручном режиме для разгрузки дорог после закрытия движения по затопленному Тушинскому тоннелю.

На месте происшествия работает оперативный штаб, в том числе специалисты МЧС, «Канала имени Москвы», «Гормоста», ГИБДД.

Видео с места провала грунта в Москве >>