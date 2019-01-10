РИАМО - 10 янв. Очередной самострой демонтировали в Северо-Восточном округе Москвы, им оказалась лаборатория на 1-й Мытищинской улице, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«Земельный участок освобожден от незаконной постройки по адресу: улица 1-я Мытищинская, владение 3, строение 1», - уточняется в материале.

На территории, предоставленной для эксплуатации существующих зданий, без разрешительной документации была возведена двухэтажная лаборатория качества продукции.

В ведомстве добавили, что земельный участок для целей строительства не предоставлялся, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не оформлялись. Строение было возведено с нарушением норм и требований земельного законодательства.

«В настоящее время приняты меры по демонтажу незаконного складского ангара, территория освобождена», - заключается в сообщении.