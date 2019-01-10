РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. Коммунальщики подмосковной Балашихи по просьбе жителя очистили от снега и наледи дорогу на Третьей улице в микрорайоне Ольгино, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на плохую чистку дорог от снега. Он отметил, что за зимний сезон Третью улицу в микрорайоне Ольгино ни разу не чистили. На улице проживает много пожилых людей, семей с маленькими детьми в колясках, которым стало сложно ходить. Из-за снега возникли проблемы и с проездом мусоровоза.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги по адресу: микрорайон Ольгино, улица Третья и сообщает, что все работы выполнены», – сказал замглавы администрации горокруга Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.