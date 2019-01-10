РИАМО – 10 янв. Курс евро к российской валюте на пятницу, 11 января, вырос на 30 копеек до 77,21 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, вырос на 30,39 копейки – до 77,2105 рубля. Курс доллара уменьшился на 21,9 копейки – до 66,8605 рубля, следует из данных Банка России», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 1,63 копейки, составив 71,518 рубля.

Девятого января официальный курс евро снизился на 2,5 рубля, доллара – на 2,39 рубля.