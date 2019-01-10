РИАМО - 10 янв. Команда КВН «Будем дружить семьями» 11 января выступит в Москве на площади Революции в рамках закрытия фестиваля «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Большое столичное «Путешествие в Рождество» завершится совсем скоро. Однако организаторы фестиваля предлагают оригинальный рецепт, который поможет поддерживать атмосферу радости и сохранить ее на будущее.

«Одиннадцатого января в 16:00 на площади Революции начнется зажигательное выступление полуфиналистов высшей лиги КВН, обладателей Малого КиВиНа команды КВН «Будем дружить семьями». Главные игроки дружного коллектива – «молодожены» Юлия Никитина и Станислав Скворцов, «семья с опытом» – Анастасия Смирнова и Руслан Новиков и влюбленные друг в друга и смех – Анна Медведева и Андрей Бородин. Большая дружба началась 24 ноября 2015 года – именно эту дату они называют днем рождения своей команды, хотя играть в КНВ некоторые из них начали еще в 2000-м», – отмечается в сообщении.

Каждое выступление этой команды – яркие и запоминающиеся сценки, в которых зрители узнают себя и своих близких: поздно пришедший с корпоратива муж, маленькие женские секреты, большие кухонные баталии из-за сковороды и другие забавные эпизоды.

«Гостей приглашают погрузиться в атмосферу доброго праздника и семейного юмора, отправиться в путешествие в сказочную страну и научиться сглаживать доброй шуткой любые шероховатости в отношениях», – дополняется в материале.

Также на всех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» до 13 января гостей ждут вкусные угощения и теплые рождественские напитки, познавательные мастер-классы, зажигательные выступления музыкальных коллективов и артистов и, конечно, здесь можно будет купить подарки и сувениры.