РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Сотрудники ГБУ «Мосавтодор» после обращения жительницы очистили от снега тротуары, ведущие к мосту на проспекте Ленина в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее жительница городского округа обратилась на портал с просьбой убрать снег с тротуаров на проспекте Ленина. Женщина отметила, что к почищенному участку моста невозможно пройти. По ее мнению, нужно освободить от снега подходы к мосту как с левой, так и с правой стороны дороги, а также со стороны площади Ленина и Красной Горки.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки от снега и наледи тротуара на автомобильной дороге Подольска по проспекту Ленина и сообщает, что указанная автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке от снега и наледи тротуара выполнены», – сказал начальник домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.