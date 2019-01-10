РИАМО - 10 янв. Спасатели на горе Эльбрус нашли тело мужчины, который может оказаться пропавшим лыжником из Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Девятого января супруга пропавшего лыжника сообщила о том, что ее муж отправился покататься на лыжах на гору Эльбрус и не вышел на связь.

«В 18:15 на поисково-спасательные работы на высоту около 3,9 тысячи метров вышли спасатели ЭВПСО в составе пяти человек, одной единицы техники и личного состава, обслуживающего канатные дороги, в количестве четырех человек, одной единицы техники. В 21:00 под станцией «Мир» на высоте 3,5 тысячи метров нашли тело мужчины без признаков жизни, предположительно лыжник из Москвы», — говорится в сообщении.

В 21:15 9 января спасатели приступили к транспортировке тела погибшего вниз для передачи межведомственной следственно-оперативной группе.