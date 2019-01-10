РИАМО - 10 янв. Застолье в Талдоме закончилось убийством, также в больницу доставили с проникающими колото-резаными ранами брюшной полости мужчину, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне во 2-м Кимрском проезде в Талдоме в одной из квартир с ножевым ранением брюшной полости обнаружен труп ранее судимого мужчины 1974 года рождения. Также с вышеуказанного адреса в больницу бригадой скорой помощи с проникающими колото-резаными ранами брюшной полости доставлен и госпитализирован хозяин.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел ранее судимый мужчина 1978 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.