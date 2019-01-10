РИАМО - 10 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли в четверг новый остановочный пункт «Карачарово» Горьковского направления МЖД и осмотрели ход строительства станции метро «Нижегородская», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
«Российские железные дороги» завершили основные работы по реконструкции платформы «Карачарово» Горьковского направления МЖД. Новый остановочный пункт построен на 550 метров ближе к станции МЦК, время пересадки пассажиров сократилось с 15 до 5 минут. Для реализации этого проекта был выполнен огромный объем работ, но это не окончание, а всего лишь один из этапов создания транспортно-пересадочного узла «Рязанская», одного из крупнейших в Москве», - сказал Собянин.
Он добавил, что в конце 2019 года – начале 2020 года в составе ТПУ будет открыта станция метро «Нижегородская». Кроме того, появятся пассажирские терминалы, благодаря которым пересадка между электричками, МЦК и метро будет осуществляться в теплом контуре.
«Спасибо железнодорожникам. «Карачарово» стало отличным подарком москвичам и жителям Подмосковья к Новому году», – отметил Собянин.
Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, в точке пересечения четырех крупнейших транспортных артерий города: МЦК, Горьковского направления МЖД и двух строящихся линий метро – Некрасовской (Кожуховской) и Большой кольцевой.
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