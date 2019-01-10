РИАМО - 10 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли в четверг новый остановочный пункт «Карачарово» Горьковского направления МЖД и осмотрели ход строительства станции метро «Нижегородская», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Российские железные дороги» завершили основные работы по реконструкции платформы «Карачарово» Горьковского направления МЖД. Новый остановочный пункт построен на 550 метров ближе к станции МЦК, время пересадки пассажиров сократилось с 15 до 5 минут. Для реализации этого проекта был выполнен огромный объем работ, но это не окончание, а всего лишь один из этапов создания транспортно-пересадочного узла «Рязанская», одного из крупнейших в Москве», - сказал Собянин.

Он добавил, что в конце 2019 года – начале 2020 года в составе ТПУ будет открыта станция метро «Нижегородская». Кроме того, появятся пассажирские терминалы, благодаря которым пересадка между электричками, МЦК и метро будет осуществляться в теплом контуре.

«Спасибо железнодорожникам. «Карачарово» стало отличным подарком москвичам и жителям Подмосковья к Новому году», – отметил Собянин.

Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, в точке пересечения четырех крупнейших транспортных артерий города: МЦК, Горьковского направления МЖД и двух строящихся линий метро – Некрасовской (Кожуховской) и Большой кольцевой.

В состав ТПУ войдут: действующая станция МЦК «Нижегородская», строящаяся станция метро «Нижегородская», остановочный пункт «Карачарово» Горьковского направления МЖД, пассажирские терминалы, коммерческие объекты (офисы, торговый центр, апартаменты, паркинг). Также планируется, что на ТПУ «Рязанская» будет открыт центр «Мои документы» для жителей Нижегородского района.



Создание ТПУ «Рязанская» позволит обеспечить комфортную пересадку пассажиров между четырьмя видами транспорта (в том числе наземного общественного). Также ТПУ обеспечит полноценную работу Некрасовской линии метро, для которой «Рязанская» будет главным пересадочным узлом, принимающим основные потоки пассажиров, следующих в центр из Некрасовки и других районов за МКАД.



Кроме того, транспортно-пересадочный узел обеспечит комфортный въезд в город и пересадку на другие виды транспорта для пассажиров Горьковского направления МЖД (и МЦД в перспективе), снизит нагрузку на Курский вокзал и станцию метро «Курская», Рязанский проспект и Нижегородскую улицу, улучшит условия транспортного обслуживания жителей районов Нижегородский, Лефортово и других.



По своим масштабам это будет один из крупнейших пересадочных узлов в Москве и в Европе.