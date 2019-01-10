РИАМО - 10 янв. Посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала в столице за новогодние праздники отправили свыше 400 бесплатных открыток по всему миру, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Благодаря нашей совместной работе с «Почтой России» за период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января посетители демонстрационного павильона МЦД отправили более 400 новогодних открыток в стиле МЦД. Большинство открыток было отправлено по России (от Калининграда до Южно-Сахалинска), из зарубежных стран открытки посылали в Белоруссию, Молдавию, Францию, Германию, США и в другие страны», – говорится в сообщении.

Фотографию в стиле рекламной кампании Московских центральных диаметров с новогодним оформлением посетители павильона МЦД могут отправить по почте совершенно бесплатно.

«Открытки, подписанные в демонстрационном павильоне МЦД, в тот же день отправлялись к адресатам. «Почта России» работала все праздничные дни, поэтому «приветы» из заснеженной Москвы будут доставлены в срок», – подчеркивается в материале.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года.

График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.