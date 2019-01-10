РИАМО – 10 янв. В четверг в Госдуму внесли законопроект, который установит принципы рассмотрения территориальных претензий к России со стороны Японии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом говорится в базе данных нижней палаты российского парламента, поясняет издание.

«В тексте документа сказано, что Курильские острова нужно считать «неотъемлемой частью Российской Федерации в составе Сахалинской области». Таким образом, законопроект де-факто налагает вето на подготовку правовых актов, разрешающих передачу земель Японии», – отмечается в сообщении.

Кроме того, из текста документа следует, что законодательные акты, содержащие подобные пункты, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению.

После Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако с тех пор Япония пытается оспорить принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Территориальные претензии Японии являются причиной того, что между странами до сих пор не заключен мирный договор.