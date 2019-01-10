РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 янв. Власти подмосковной Балашихи планируют обеспечить жильем в 2019 году свыше 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В 2019 году мы продолжим выделение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Пока планируется предоставить квартиры 27 сиротам. Но список продолжает формироваться и количество выделяемого жилья планируется увеличить», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что сиротам предоставят квартиры площадью более 30 квадратных метров.

В 2018 году ключи от квартир в Балашихе получили 36 детей-сирот.