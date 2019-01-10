РИАМО - 10 янв. Сотрудники полиции Москвы задержали руководителя коммерческого банка и его сообщника, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и мошенничестве, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из УВД по Юго-Восточному округу Москвы задержаны член совета директоров коммерческого банка и его сообщник. Уголовные дела возбуждены и расследуются по статьям 159 и 172 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники предлагали представителям бизнес-сообщества услуги по выводу денежных средств за рубеж. В действительности деньги клиентов переводились на счета аффилированных организаций и похищались.

Сотрудники полиции при участии Росгвардии на территории Московского региона провели обыски, в том числе в помещениях кредитной организации. Обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», – заключила Волк.