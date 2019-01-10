РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Благотворительный квадро-фестиваль переносится на февраль по техническим причинам, ранее его планировали провести 12 января в центральном парке Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Кирилл Бородин.

Клуб любителей мототехники «Bizon» хотел провести благотворительный квадро-фестиваль в парке имени Талалихина 12 января. В рамках мероприятия должны были пройти конкурсы, развлекательная программа, концерт, катание на квадротехнике и многое другое.

«По техническим причинам благотворительный квадро-фестиваль мы вынуждены перенести на февраль», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что точную дату, время и место проведения данного фестиваля организаторы сообщат позднее.

Все собранные в рамках мероприятия средства планируют передать волонтерскому движению «Ничьи дети».