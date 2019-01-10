РИАМО - 10 янв. В Москве на должности назначены новые заместители руководителей ряда столичных департаментов, соответствующие распоряжения мэра города Сергея Собянина опубликованы на официальном сайте градоначальника.

«Назначить Сергея Сущенко на должность заместителя руководителя департамента строительства города Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы», – говорится в документе.

Андрея Бородина назначили на должность заместителя главы департамента информационных технологий. С ним заключен контракт сроком на пять лет.

Дмитрий Стулов стал заместителем руководителя департамента градостроительной политики столицы с заключением контракта срок на пять лет. Ранее он занимал должность зампрефекта Восточного округа Москвы.

Карен Оганесян стал заместителем руководителя департамента строительства Москвы, служебный контракт с ним заключили на три года.

Максима Степанова назначили первым заместителем руководителя департамента градостроительной политики Москвы. Ранее он занимал должность замглавы департамента градостроительной политики. Служебный контракт с чиновником заключили на пять лет.