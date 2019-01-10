РИАМО - 10 янв. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов города страны по итогам минувшего года, в тройку лидеров попали Санкт-Петербург, Москва и Казань, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами, путешествовавшими самостоятельно в прошлом году.

«Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород и Тула вошли в первую десятку российских городов по популярности туристических поездок в 2018 году. В список не включены курортные города», – отмечается в сообщении.

По сведениям Tvil.ru, в прошлом году туристы бронировали поездки в Москву в среднем на 3,4 ночи и тратили на аренду жилья 3 745 рублей в сутки на семью из двух-трех человек.

«Дешевле всего проживание обошлось в Краснодаре и Ростове-на-Дону (в среднем 720 рублей на человека в сутки), дороже всего – в Москве (1,4 тысячи рублей на человека в сутки)», – добавляется в материале.

Самые длительные поездки совершали в Петербург (в среднем на пять дней), самые короткие – в Воронеж и Ростов (два дня).