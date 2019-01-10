РИАМО - 10 янв. Москвичам, живущим рядом с затопленным Тушинским тоннелем, помогут подъехать к своим домам, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Сотрудниками ГИБДД будет оказано содействие жителям для подъезда к своим домам. Жителям необходимо иметь при себе паспорт. В настоящий момент также прорабатывается временная схема движения по Волоколамскому шоссе», – говорится в сообщении.

Утром в четверг на северо-западе Москвы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП перекрыто.

На месте происшествия работает оперативный штаб, в том числе специалисты МЧС, «Канала имени Москвы», «Гормоста», ГИБДД.