РИАМО - 10 янв. В Подмосковье 15 января завершится сезон охоты на лосей в возрасте до года, в этом сезоне охоты увеличились лимиты добычи лося на четыре особи, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Согласно правилам, срок охоты в Подмосковье на благородного и пятнистого оленей, взрослого лося, косулю и кабана завершился 31 декабря 2018 года. Пять дней осталось до закрытия сезона охоты на лосей в возрасте до года», — сказал Разин.

Он добавил, что охота на копытных осуществляется только по разрешениям на добычу, выдаваемым охотникам в рамках лимитов и квот, установленных постановлением губернатора Московской области на один год - на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.

«В этом сезоне охоты увеличились лимиты добычи лося на четыре особи, благородного и пятнистого оленей - на две и 20 особей соответственно. Лимит добычи косули снижен на три особи», — отметил Разин.

Министр уточнил, что в осенне-зимний сезон охоты 2018-2019 годов разрешалось добыть 883 лося, 175 косуль и 93 благородных оленя, 124 пятнистых оленя.