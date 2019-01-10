РИАМО – 10 янв. В МВД России подготовили проект закона об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков в Сети, за такие действия ведомство предлагает штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей, сообщает Газета.ru.

Разработанный министерством законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Согласно законопроекту, в случае правонарушения граждан предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностные лица и индивидуальных предпринимателей предлагается штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или накладывать административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица в МВД предложили штрафовать на 1 миллион рублей, а также приостанавливать деятельность на срок до 90 суток», – отмечается в материале.

Как пояснили в МВД, на сегодняшний день интернет является самой популярной площадкой для пропаганды наркотиков.