РИАМО – 10 янв. С начала 2019 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5334 рублей, что на 400 рублей больше, чем в 2018-м, сообщается на сайте «Российской газеты».

«Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше. Правда, только в том случае, если человек получает страховую пенсию по старости. Фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Для этого ничего не нужно делать: перерасчет произойдет автоматически. 5334 рубля – это как раз размер фиксированной выплаты (в 2018 году он составлял 4892 рубля)», — говорится в сообщении.

В случае, если гражданин получает пенсию социальную или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Пенсию по возрасту также не увеличивают для инвалидов I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

«Кроме увеличения фиксированной выплаты можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру. Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год», — добавляется в сообщении.

Выплата приходит вместе с пенсией каждый месяц. Пенсионер может получать ее с любого возраста, но надо предоставить необходимые документы и справки. Размер выплаты составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. В некоторых регионах действует повышающий коэффициент.