РИАМО - 10 янв. Благодаря усилению контроля и масштабной профилактической работе с начала зимы удалось не допустить ни одного несчастного случая на льду подмосковных рек и водоемов, связанного с гибелью людей, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала зимы проведено более 800 патрулирований крупнейших водоемов и водных артерий Подмосковья. Для обеспечения безопасности на льду водоемов Московской области задействовано более 700 специалистов и 110 единиц спецтехники. В данной работе задействованы сотрудники регионального ГУ МЧС, «Мособлпожспас», «Россоюзспас» и других добровольных спасательных отрядов, полиции и органов местного самоуправления», – заявил Пестов.

Он добавил, что патрулирования проводятся в ежедневном режиме, а в выходные и праздничные дни, когда фиксируется рост количества выходов людей на лед, интенсивность патрулирований увеличивается почти в два раза.

Также специалисты ГУ МЧС по Московской области и «Мособлпожспас» проводят в зимний период профилактические занятия в школах региона и разъяснительные беседы с любителями подледной рыбалки.

Специалисты предупреждают, что лед тоньше 10-15 сантиметров не способен выдержать вес человека.

«Нельзя ступать на матово-белый или желтоватый лед, заснеженный или покрытый трещинами лед. Избегайте выхода на водоемы в темное время суток. Нельзя ступать на лед при температуре выше или незначительно ниже нуля – вероятность несчастного случая в 10 раз выше, чем при устойчивом многодневном морозе», – подчеркивается в материале.