РИАМО - 10 янв. В 2018 году правом докупки дополнительной жилой площади воспользовались более 100 семей-участников программы реновации, больше всего переселений с докупкой зафиксировали на юго-западе города, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«До конца 2018 года было подписано 112 договоров. Еще 89 договоров остаются в работе фонда реновации. Всего о своем желании приобрести дополнительные квадратные метры заявила 201 семья», – сказал глава департамента Сергей Левкин.

По его словам, число семей, пожелавших улучшить свои жилищные условия за счет докупки новых площадей, на данный момент составляет около 7%.

Левкин добавил, что представители 162 семей заявили о намерении докупить жилплощадь за счет собственных средств, а 39 – за счет ипотечных кредитов, при этом 18 ипотечных сделок уже заключено.

«Больше всего переселений с докупкой дополнительных метров по итогам года мы зафиксировали на юго-западе столицы – 45 семей из старых домов по улице Кедрова, дом 16, корпус 2, корпус 3, корпус 4, и улице Новочеремушкинская, дом 27 и дом 29, переселявшихся в новые дома на улице Дмитрия Ульянова, дом 27 и дом 27, корпус 1, изъявили желание расширить метраж своих квартир таким образом. Отмечу, что 12 договоров уже подписано», – подчеркнул руководитель департамента.

Он напомнил, что в феврале 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок приобретения дополнительной площади участниками программы реновации. Согласно документу, улучшить свои жилищные условия могут как собственники квартир, так и наниматели, проживающие в старых пятиэтажках по договорам социального найма. Сегодня можно переехать из дома, включенного в программу реновации, в новую квартиру большей площади или с большим количеством комнат взамен равнозначной, доплатив за разницу в метрах со скидкой в размере 10%.

Кроме того, у участников программы есть возможность получить равнозначное жилое помещение в собственность и 10-процентную скидку на покупку еще одной квартиры из городской собственности или собственности фонда.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом. В данный момент в городе запущено переселение из 47 старых домов в 31 новый дом, расположенный в семи административных округах.