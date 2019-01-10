РИАМО - 10 янв. Московское УФАС России при проверке ООО «Фьюче Строй» установило, что заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта на уборку внутренних помещений образовательного учреждения по причине неисполнения обществом своих обязательств, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заказчик в соответствии с действующим законодательством направил в Московское УФАС России материалы о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков.

«В результате рассмотрения дела Московское УФАС России пришло к выводу о включении сведений в отношении ООО «Фьюче Строй» в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Руководитель Московского УФАС России Армен Ханян отметил, что предприниматели, которые участвуют в госзакупках, должны со всей серьезностью отнестись к выполнению своих обязательств по контракту.

«В данном случае исполнитель показал свою безответственность и, тем самым, поставил заказчика в сложную ситуацию. Теперь эта недобросовестная компания потеряет возможность участия в госзакупках в течение двух лет. Информация об ее учредителях также будет включена в соответствующий реестр», — добавил Ханян.