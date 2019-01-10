РИАМО - 10 янв. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет новый храм в составе православного комплекса святой равноапостольной великой княгини Ольги в Останкинском районе, сообщается на сайте столичного ведомства.

Храм, расположенный на Новомосковской улице, владение 4, рассчитан на 200 прихожан.

«Пятикупольная каменная шатровая церковь общей площадью 518,5 квадратных метров возведена по индивидуальному проекту в лучших традициях древнерусского зодчества. Объект включен в программу строительства православных храмов «Программа-200», – говорится в сообщении.

Застройщиком храмового комплекса выступает религиозная организация «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)».