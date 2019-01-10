РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг поздравил двух ветеранов с 90-летним юбилеем, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«По поручению президента России и губернатора Подмосковья, а также от администрации Люберец поздравляем сегодня Нину Исхакову и Василия Маркина с юбилеем, им сегодня исполняется по 90 лет. Передаю им все подарки. Вы очень хорошо выглядите, у вас замечательные семьи. Вам здоровья и долголетия», – сказал Ружицкий.

Он также подчеркнул, что власти стараются активно помогать ветеранам.

«Я родилась в Истринском районе в деревне. Когда началась война, мне было 12 лет. Как раз за два дня до того, как деревню заняли немцы, меня увезли в эвакуацию в Сызрань. Там я училась в школе, одновременно ходила в госпиталь, помогала раненым. После войны мы вернулись в Подмосковье. Я поступила в институт, получила профессию педагога. Но на этом не остановилась, поступила в университет в Ленинграде, стала химиком. После этого 12 лет проработала в школе учителем химии. Много ездила по стране с мужем-военным, работала лаборантом», – сказала Исхакова.

В Люберцы она приехала в 1980 году. Мужа направили на Томилинский завод полупроводников.

«До этого мы жили в Нальчике. Ему дали эту квартиру в Люберцах. Есть два сына, три внука и три правнука. 17 лет уже вдова», – добавила Исхакова.

Она отметила, что рецепт ее долголетия – никогда никому не завидовать, не делать зла, быть доброй ко всем.

Василий Маркин родился в Пензенской области. В 1946 году после окончания школы приехал в Люберцы. Поступил в железнодорожный техникум. Он отработал 47 лет на железной дороге. Сначала был помощником машиниста, затем машинистом, потом машинистом-инструктором.

«Никогда особым здоровьем не отличался, сам удивляюсь, как дожил до таких лет. У меня дочка и сын, внук и внучка», – добавил Маркин.