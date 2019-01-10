РИАМО - 10 янв. За время закрытий участков Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий со 2 по 8 января пассажирам метро возле станций раздали более 2 тысяч литров горячего чая – более 11 тысяч стаканов, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«В течение недели, пока были закрыты участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линии метро, организовали раздачу горячего чая возле станции «Щелковская», «Партизанская» и «Выхино». Согреться чаем пассажиры могли каждый день бесплатно с 8:00 до 19:00», – говорится в сообщении.

На станции «Щелковская» со 2 января до 8 января пассажирам раздали почти 900 литров чая в более чем 4 тысячах стаканов. На станции «Партизанская» с 6 по 8 января пассажиры выпили почти 700 литров в 3,4 тысячах стаканах, столько же чая было роздано на станции «Выхино» с 4 по 8 января.

Станции Арбатско-Покровской линии были временно закрыты со 2 по 8 января для модернизации инфраструктуры. Проведение работ было необходимо для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий московского метро.

Также с 4 по 8 января включительно для пассажиров закрывали три станции Таганско-Краснопресненской линии – «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Это было необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии.