РИАМО - 10 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа в 2018 году, в соцсетях, в частности, активно обсуждали заявление главы Подмосковья о проведении роуд-шоу региона в Индии, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров», — говорится в сообщении.

В соцсетях активно обсуждали сообщение Воробьева о том, что Московская область в 2019 году планирует провести роуд-шоу в Индии. Помимо этого, губернатор рассказал, что завод по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz начнет работу в регионе в начале первого квартала 2019 года.

В соцсетях также публиковались сообщения о том, что Воробьев посетил с рабочим визитом городской округ Химки и вручил ключи от квартир детям-сиротам.

В топ-10 рейтинга также вошли Владимир Васильев (Дагестан), Рустам Минниханов (Татарстан), Александр Никитин (Тамбовская область), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах в 2018 году.