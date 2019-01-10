РИАМО - 10 янв. Неизвестный угнал автомобиль у мужчины в Видном стоимостью 1,5 миллиона рублей, похитителя и машину ищут, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В дежурную часть УМВД обратился мужчина 1988 года рождения из Домодедова с заявлением о том, что в Видном на улице Радужная от дома неизвестный похитил его автомашину Mazda CX-5 2015 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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