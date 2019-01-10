© РИАМО
, Николай Корешков
© РИАМО
, Николай Корешков
Движение по тоннелю остановлено, участок изолирован.
© РИАМО
, Николай Корешков
Дежурная смена ЦОДД в режиме реального времени следит за дорожной ситуацией в районе Тушинского тоннеля. Информация в оперативном порядке передается в министерство транспорта.
© РИАМО
, Николай Корешков
На месте происшествия создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, «Канала имени Москвы», «Гормоста» и ГИБДД.
© РИАМО
, Николай Корешков
Движение транспорта в районе Тушинского тоннеля, который затопило из-за проседания грунта, планируют восстановить к 11 января, вода должна сойти в течение 6 часов
© РИАМО
, Николай Корешков
Столичным водителями рекомендовали воздержаться от поездок в район Волоколамского шоссе.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: затопление Тушинского тоннеля
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: затопление Тушинского тоннеля
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: затопление Тушинского тоннеля
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: затопление Тушинского тоннеля
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: рабочий на месте затопления Тушинского тоннеля
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: затопление Тушинского тоннеля
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: дорожные службы на месте затопления Тушинского тоннеля
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: дорожные службы на месте затопления Тушинского тоннеля
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