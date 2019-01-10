РИАМО - 10 янв. В Московской области в пятницу начинается региональный этап всероссийской олимпиады школьников, первое испытание ученики пройдут по французскому языку, всего олимпиады организованы по 24 предметам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В мероприятии примут участие победители и призеры муниципального этапа, ожидается участие порядка 7,3 тысячи человек», – сообщила Забралова.

По ее словам, первое испытание по французскому языку состоится уже 11 января, всего олимпиады пройдут по 24 предметам и завершатся 25 февраля.

«Площадками для проведения станут Московский государственный областной университет, Академия социального управления, Московский физико-технический институт в Долгопрудном, Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне, Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, а также гимназия им. Е.М. Примакова», – уточнила Забралова.

После результатов регионального этапа будет сформирована команда школьников Московской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады.

Победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья полагается единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей, призерам – 100 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам среди учащихся пятых–одиннадцатых классов. Состязания делятся на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.