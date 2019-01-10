РИАМО - 10 янв. Полиция ищет преступника, который угнал машину марки Kia Optima в Красногорске, ущерб оценивается в 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«Девятого января в 22:17 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1984 года рождения из Химок, проживающий в поселке Отрадное Красногорска, с заявлением о том, от дома по месту проживания неизвестный похитил его автомашину Kia Optima 2018 года выпуска. Сумма ущерба – 1,6 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.