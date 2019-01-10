РИАМО - 10 янв. Московская областная избирательная комиссия сформировала территориальную избирательную комиссию (ТИК) города Можайска, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мособлизбирком решил сформировать территориальную избирательную комиссию города Можайска в составе 8 членов комиссии с правом решающего голоса сроком полномочий на 5 лет», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Кроме этого, на заседании Мособлизбирком назначил председателем ТИК в Можайске Татьяну Каплевскую, которая занимает должность председателя контрольно-счетной палаты Можайского городского округа. Председатель Мособлизбиркома вручил ей удостоверение.